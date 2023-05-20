İstanbul’da kafeteryada kurşun yağmuruna tutuldular

İstanbul Şişli'de bir hafta önce saldırıya uğrayan bir kişi, kendisini döven kişilerin bulunduğu kafeteryayı arkadaşlarıyla bastı. Silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır şekilde yaralandı. Müşterilerin adeta kaçacak delik aradığı o anlar kameralara yansırken, polis iki saldırganı gözaltına aldı.
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