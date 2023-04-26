İstanbul'da kaldırımda yürümek bile tehlikeli!

İstanbul'da deprem riski nedeniyle "riskli binalar" tartışılıyor. Ancak bakımsız tüm binalar tehlikeli. Önceki gün Avcılar'da bir kişi, başına düşen beton parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Kentin genelinde bakımsız binaları görmek mümkün. NTV ekibi Kağıthane'ye gitti, görüntüler düşündürücü.
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