İstanbul'da kamyonetteki çuvalların üzerinde tehlikeli yolculuk

İstanbul Sancaktepe'de kamyonet kasasında yükselen çuvalların üzerinde oturan iki kişinin tehlikeli yolculuğu ceptelefonuyla kaydedildi. Üst üste yüklenmiş atık çuvallarında arasında oturanlardan biri, kendilerini görüntüleyen sürücüye el salladı.

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