İstanbul'da kanalizasyon çamurunda virüs

İstanbul'da atık sularda corona virüs taraması yapıldı. Araştırma dünyada ilk kez çamur örnekleri üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan bilim insanları, amaçlarının, virüsün ne şekilde yayıldığını takip etmek olduğunu söylüyor.

NTV 28.05.2020 - 17:13 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 18:03

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