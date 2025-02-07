İstanbul'da kar kazaları: Kimi şarampole devrildi, kimi çarpa çarpa durdu!
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Beykoz'da bir otomobil şarampole devrildi, toplu taşıma araçları kontrolden çıktı. Arnavutköy ve Eyüpsultan'da vatandaşlar kaygan zeminde zorlanan sürücülere yardım etti. Bazı araçlar kayarak park halindeki otomobillere çarptı. Alibeyköy'de otobüs kuyruğu oluşurken, Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde taksiler ve tırlar kazalara karıştı.
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