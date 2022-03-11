İstanbul’da kar yağışı daha da artacak

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, kar yağışının en yoğun olacağı günün yarın olduğunu söyledi. Bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışının etkisini azaltacağına ancak bitti zannedilmemesi gerektiğine dikkat çeken Çalışkan, ‘‘Yarın Karadeniz’in etkisiyle kar yağışı daha fazla olacak. Öğle saatlerinden itibaren 2-3 saat boyunca durmadan yoğun kar yağacak. Yarın işi olmayanlar dışarıda olmasın’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 11.03.2022 - 10:21 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 11:34

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