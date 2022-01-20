İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Türkiye ay sonuna kadar etkili olacak yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Hafta sonunda izmir ve Antalya’ya bile kar yağacağını söyleyen NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan özellikle ‘‘Kara, soğuğa doyacağız. İstanbul’u özellikle yarın için uyarıyorum. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmur öğleden sonra birden kara çevirebilir. Cumartesi aralıklı pazar ise daha yoğun bir kar yağışı olacak’’ dedi. Önümüzdeki hafta boyunca kar yağışının devam edeceğini söyleyen Çalışkan, bazen lapa lapa bazen de daha hafif yağacağını belirtti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.