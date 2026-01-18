İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

18.01.2026 10:09

AA

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.