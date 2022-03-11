İstanbul'da kara karşı turuncu alarm

İstanbul güne yoğun kar yağışıyla başladı. İlerleyen saatlerde de yağış yer yer aralıklarla devam etti. NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, cumartesi günü İstanbul'da şiddetli kar yağışı beklendiğini belirtti.
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NTV Haber 11.03.2022 - 23:38| Son Güncelleme : 11.03.2022 - 23:52
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