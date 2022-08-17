İstanbul’da kasatura ve sopalı dehşet

İstanbul Kağıthane’de elinde kasatura ve sopa olan bir saldırgan, oto tamircideki ustayı tehdit ederek dövdü. Ustaya, ‘‘Elini aç, bir kere vuracağım yoksa aileni öldürürüm” diyen saldırgan, aküyü de çalıp kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede yakalanan M.E., ‘nitelikli yağma’ ve ‘bıçaklı tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderdildi.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 17.08.2022 - 15:01| Son Güncelleme : 17.08.2022 - 15:36
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.