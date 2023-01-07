İstanbul’da kasiyer kadına “fiyat farkı” dayağı

İstanbul Şişli’deki bir marketten alışveriş yapan iki kadın müşterinin aldığı ürünün fiyatı kasada farklı çıkınca tartışma yaşandı. Saç saça kavga kameralara yansırken, kadın kasiyer kasaya sıkıştırılıp başı metal tezgaha vuruldu. Gözaltına alınan 3 kadının birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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