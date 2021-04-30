İstanbul'da kavga ettikleri sürücüyü öldüresiye dövdüler

İstanbul Esenyurt'ta iki kişi, yol verme nedeniyle kavga ettikleri hafif ticari araç sürücüsünü öldüresiye dövdüler. Yerde kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA 30.04.2021 - 14:54 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 15:27

DİĞER VİDEOLAR