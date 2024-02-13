İstanbul'da kavşaklara motorcu dostu bariyer
Hem trafikten daha az etkilenmeleri, hem de daha ekonomik olmaları nedeniyle motosikletlerin sayısı artıyor. Ancak oran artınca kaza istatistikleri de çoğaldı. Özellikle yol ayrımlarındaki bariyerler motosikletler için çok büyük tehlike yaratıyor. Bu nedenle İstanbul'daki kavşaklara motorcu dostu bariyerler yerleştiriliyor. İşte ayrıntılar...
(Haber: Sena Gürbıyık Kamera: Yasin Akpınar)
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