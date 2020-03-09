İstanbul'da kaza sonrası 'yarış' isyanı: Pist versinler
İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Büyük korku yaşayan ve gözyaşları içinde kazayı anlatan sürücü, " Şoktayım. Şu insanlara pist versinler. Her gün video çekiyorlar biz de böyle oluruz" diye yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 09.03.2020 - 12:49| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 13:14
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.