İstanbul'da kaza sonrası 'yarış' isyanı: Pist versinler

İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Büyük korku yaşayan ve gözyaşları içinde kazayı anlatan sürücü, " Şoktayım. Şu insanlara pist versinler. Her gün video çekiyorlar biz de böyle oluruz" diye yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.

ntv.com.tr 09.03.2020 - 12:49 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 13:14

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