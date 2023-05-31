İstanbul'da kentsel dönüşüm dolandırıcılığı

İstanbul Avcılar'da 5 katlı binalarının kentsel dönüşüme girmesi için bir firmayla anlaşan ev sahipleri, hem paralarından hem de evlerinden oldu. 6 aydır kendileriyle anlaşan firma sahiplerine de ulaşamayan mağdurlar, dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyusunda bulundu. Bina sakinleri, mağduriyetlerinin gidirelmesi için inşaat firması sahiplerinin bir an önce yakalanmasını ve yargı önünde hesap vermesini istiyor.
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