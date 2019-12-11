İstanbul'da kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan sürücünün ehliyetine el konuldu
İstanbul Avcılar’da çalışma sırasında kullandığı iş makinesi ile ‘Akrobatik’ hareketler yapan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle ehliyetine geçici olarak el konulurken, 108 TL ceza kesildi.
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