İstanbul'da kimlik sorma kavgası: Minibüsün önünü kestiler
İstanbul Beylikdüzü'nde minibüse binen ve öğrenci tarifesinden ödeme yapan 2 yolcu öğrenci kimliği göstermeyince ortalık karıştı. Gerilim önce minibüs içinde yolcu ve şoför arasında çıktı. Sonrasında o yolcular minibüsten indi ve olan biteni yakınlarına anlattı. Onlar da otomobile binip peşine düştükleri minibüsü yol ortasında durdurup şoförden hesap sormaya kalkıştı. Yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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