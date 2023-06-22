İstanbul'da kimlik sorma kavgası: Minibüsün önünü kestiler

İstanbul Beylikdüzü'nde minibüse binen ve öğrenci tarifesinden ödeme yapan 2 yolcu öğrenci kimliği göstermeyince ortalık karıştı. Gerilim önce minibüs içinde yolcu ve şoför arasında çıktı. Sonrasında o yolcular minibüsten indi ve olan biteni yakınlarına anlattı. Onlar da otomobile binip peşine düştükleri minibüsü yol ortasında durdurup şoförden hesap sormaya kalkıştı. Yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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