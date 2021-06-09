İstanbul’da kimyasal atıklar rögardan fışkırdı

İstanbul Esenyurt’ta fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar rögardan taştı. Sabah saatlerinde 19 Mayıs Bulvarı’ndan geçenler gördükleri manzara karşısında isyan etti. Rögardan fışkıran mavi su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı. Mahalle sakinleri aynı manzarayla daha önce de karşılaştıklarını anlatarak ‘‘Bu sefer daha şiddetli akıyor. Çocuklarımızı dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Su değil, zehir akıyor’’ diyerek tepki gösterdi.

ntv.com.tr 09.06.2021 - 12:29 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 12:41

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