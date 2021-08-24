İstanbul'da kiralar fahiş zamlandı

Tüketiciler, konut kiralarındaki "fahiş artıştan" şikayetçi. Bazı semtlerde yüzde 50-60'lara yakın fiyat artışları var. Bazı ev sahipleri eski kiracılarını çıkarıp, daha yüksek fiyattan ev kiralamaya çalışıyor.

NTV 24.08.2021 - 14:00 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 14:09

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