İstanbul'da kiralar fahiş zamlandı

Tüketiciler, konut kiralarındaki "fahiş artıştan" şikayetçi. Bazı semtlerde yüzde 50-60'lara yakın fiyat artışları var. Bazı ev sahipleri eski kiracılarını çıkarıp, daha yüksek fiyattan ev kiralamaya çalışıyor.
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NTV 24.08.2021 - 14:00| Son Güncelleme : 24.08.2021 - 14:09
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