İstanbul'da kırtasiyeci gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü

İstanbul Kağıthane'de kırtasiye dükkanı bulunan bir kişi, okuldan çıkıp evine doğru yürüyen iki çocuğu zorla iş yerine sokup dövdü. Gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocukları dövdüğünü söyleyen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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