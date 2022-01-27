İstanbul'da kışın ne kadar sert geçtiğinin göstergesi
İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, sonrasında yaşanan soğuk hava ise Sazlıdere Gölü’nün buz tutmasına neden oldu. Buz tutan göl güzel görüntüler oluştururken İstanbul’da kış mevsiminin çetin geçtiğinin de göstergesi oldu.
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