İstanbul'da kız kaçırma kavgası: Gençlerden biri sokak ortasında bıçaklandı
İstanbul Beyoğlu’nda, çocukları birlikte kaçan iki aile bıçak, zincir ve sopalarla birbirine saldırdı. İddiaya göre, 14 yaşındaki Suriye uyruklu Hülya C., bir ay önce evlenen 19 yaşındaki Mehdi D. ile kaçtı. Kızın ailesinin gencin evinin önüne gelerek kızlarını istemesi üzerine iki aile birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada gençlerden biri bıçaklandı. Ağır yaralanan Cafer Muhammed ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis genci bıçaklayan Hıdır C.’yi kısa sürede yakaladı. Genç kızın birlikte gencin babası Yasser D.’nin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 18.05.2021 - 11:13| Son Güncelleme : 18.05.2021 - 11:31
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