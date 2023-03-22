İstanbul'da kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavga: 3 kişi gözaltında
Tuzlada iddiaya göre C.K. isimli genç, yaklaşık 1 ay önce kendisini bıçaklayan lise öğrencisi M.E.K.nin okuduğu okula arkadaşlarıyla birlikte geldi. Okul bahçesine girmeyi başaran gruba okulda bulunan diğer öğrenciler tepki gösterdi. Taraflar arasında sopalı ve zincirli kavga çıktı.
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