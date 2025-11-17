İstanbul'da komşuların gürültü kavgası... Birbirlerine sopayla saldırdılar

İstanbul Arnavutköy'de iki komşu aile arasında iddiaya göre gürültü yüzünden kavga çıktı.

Olay, Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında gürültü nedeniyle tartışma başladı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, sopalarla birbirine vururken, tekme ve yumruklarla da saldırdı.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin kavga ettiği, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.