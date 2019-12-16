İstanbul'da komşuların gürültü kavgası kamerada (Tekme tokat kapıya dayandılar)
İstanbul Yeşilköy'de iki çocuklu Karaduman çifti gürültü yapan alt kat komşularını mesajla uyarınca, baba ve iki oğlu ailenin evini bastı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki kardeş ve baba polise ifade verdikten sonra serbest kaldı. Star Haber ekibinin ulaştığı aile konuşmak istemedi. (Haber: Onur Aksoy Kamera: Zafer Karakaş, Star Haber)
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