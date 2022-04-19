İstanbul'da korkutan araştırma (Olası bir İstanbul depremindeki senaryo güncellendi)
Olası bir İstanbul depremindeki senaryo güncellendi. Eski araştırmaya göre 48 bin binanın ağır hasar göreceği öngürülüyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni araştırmasına göre bu rakam 91 bine çıktı. Olası bir İstanbul depreminde en riskli ilçeleri hangileri? Prof. Dr. Okan Tüysüz güncellenen deprem senaryosunu anlattı.
Haber: Yağız Şenkal Kamera: Savaş Daldal
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NTV Haber 19.04.2022 - 17:53| Son Güncelleme : 19.04.2022 - 18:56
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