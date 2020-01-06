İstanbul'da korsan taksiler artık gizlenmiyor

İstanbul'da araç çağırma uygulaması Uber yasaklandı bu kez de korsan taksicilik arttı. Mecvut durum Uber'in yasaklanmasının ardından talebin hiç de az olmadığını gösteriyor. Korsan taksi ilanları internetten de yayınlanıyor. NTV ekibinden Özgür Yılmaz bu işi yapanlardan biriyle telefonda görüştü. İşte ayrıntılar... (Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)

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