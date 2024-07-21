İstanbul'da kucağındaki bebekle kaza yaptıkları aracın camını yumrukladı
İstanbul Küçükçekmece'de kaza yapan 2 araçta bulunanlar arasında kavga çıktı. Öndeki araçtan inen 1'i kadın 2 kişi, kadın sürücüye bağırdı. Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden tehditler yağdıran kadın, kadın sürücünün kulladığı aracın camını yumrukladı. Bu sırada araçta bulunan 4 yaşındaki kız çocuğunun "Korkuyorum" sözleri ve yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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