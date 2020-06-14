İstanbul'da Libya ve İdlib zirvesi

İstanbul'da bugün Libya göndemiyle önemli bir görüşme yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor. Rus bakanlar Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile görüşecek. Libya'da değişen dengeler konuşulacak.
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NTV 14.06.2020 - 11:47| Son Güncelleme : 14.06.2020 - 11:56
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