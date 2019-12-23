İstanbul'da lodos çatıları uçurdu (Deniz ulaşımına fırtına engeli)

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. <a title="Deniz ulaşımında aksama var" href="https://www.ntv.com.tr/turkiye/ido-budo-ve-sehir-hatlarinda-bazi-seferler-iptal-edildi,MnpGttfSj0Oj5OkEmdqvXA" target="_blank">Deniz ulaşımında aksama var</a>. NTV ekibinden Osman Terkan, Beşiktaş İskelesi önünden son durumu aktardı.<br /><strong><a title="YURT GENELİ HAVA DURUMU" href="https://www.ntv.com.tr/hava-yol/hava-durumu-meteorolojiden-saganak-ve-firtina-uyarisi-bugun-hava-nasil-olacak,wiK1Coxx4UuLsEALwyipMA" target="_blank">YURT GENELİ HAVA DURUMU</a></strong>