İstanbul'da lodos çatıları uçurdu (Deniz ulaşımına fırtına engeli)

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Deniz ulaşımında aksama var. NTV ekibinden Osman Terkan, Beşiktaş İskelesi önünden son durumu aktardı.
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