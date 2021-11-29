İstanbul'da lodos etkisini artıracak: Bu geceye dikkat
Türkiyenin batısı lodosun etkisi altında. İstanbulda şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan iki kişi hayatını kaybetti. Peki lodos fırtınası ne kadar sürecek? NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur, İstanbul için uyarıda bulundu. Abur, şiddetli rüzgarın bu akşamdan itibaren etkisini artıracağını söyledi.
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NTV Haber 29.11.2021 - 16:14| Son Güncelleme : 29.11.2021 - 16:21
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