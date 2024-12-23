İstanbul'da makas atan sürücü dehşeti
İstanbul Bayrampaşada makas atarak ilerleyen bir sürücü, sol şeritteki başka bir araca çarptı. Araç kamerasınca anbean kaydedilen kaza sonrası Topkapı istikametinde trafik oluştu. İstaünbulda seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, makas atmaya çalışırken sol şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik oluştu. Sürücünün makas attığı anları başka otomobilin araç içi kamerası dakika dakika kaydetti.
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