İstanbul'da markette maskesiz provokasyon

Sadece Corona virüsle değil, salgınla birlikte mücadele ettiğimiz bir de aşı ve maske karşıtı gruplar var ki virüsten daha tehlikeli görünüyorlar. Başkalarının canlarını tehlikeye atanlar en son İstanbul'da bir markete maskesiz girdiler. Kendilerini uyaran kasiyerin üzerine yürüyüp hakaret ettiler. Maskesiz grup daha önce de Marmaray'da benzer bir provokasyona imza atmıştı.
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NTV Haber 12.01.2022 - 21:48| Son Güncelleme : 12.01.2022 - 22:09
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