İstanbul'da maskeli 4 kişi bir otomobile silahlı saldırı düzenledi
Sancaktepe'de maskeli 4 kişi, bir süre bekledikleri sokağa gelen otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Film sahnelerini aratmayan saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıya uğrayan araçtaki dört kişiden biri yaralandı.
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