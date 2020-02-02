İstanbul'da maskeli 4 kişi bir otomobile silahlı saldırı düzenledi

Sancaktepe'de maskeli 4 kişi, bir süre bekledikleri sokağa gelen otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Film sahnelerini aratmayan saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıya uğrayan araçtaki dört kişiden biri yaralandı.

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