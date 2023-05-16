İstanbul'da matkap hırsızı kamerada: Yere düşürdü, tekrar alıp kaçtı

İstanbul'da bisikletle sokağa gelen kasklı bir hırsız, minibüsün camını taşla patlatıp içerisinden şarjlı matkap çaldı. Binadaki bir kadının 'hırsız var' diye bağırması üzerine panikleyen hırsız, kaçarken matkabı yere düşürdü. Olayın ardından minibüsün sahibinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

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