İstanbul'da matkap hırsızı kamerada: Yere düşürdü, tekrar alıp kaçtı
İstanbul'da bisikletle sokağa gelen kasklı bir hırsız, minibüsün camını taşla patlatıp içerisinden şarjlı matkap çaldı. Binadaki bir kadının 'hırsız var' diye bağırması üzerine panikleyen hırsız, kaçarken matkabı yere düşürdü. Olayın ardından minibüsün sahibinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.
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