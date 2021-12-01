İstanbul'da merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var!
Astronot kıyafeti giyip metro ile İstanbul turu yapan bir vatandaş, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Astronot kıyafetiyle bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya binen kişi merak uyandırdı. Astronotun İstanbul’da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.
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