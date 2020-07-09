İstanbul'da metroda maske kavgası

Tüm uyarılara hatta zorunluluğa rağmen hala maske takmamakta ısrarcı olanlar var. İstanbul'da, Kadıköy-Kartal metrosunda, yanlarında maske olmasına rağmen takmayan iki kadınla diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Uyarılara rağmen maskeyi takmayan yolcular metrodan indirildi.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 09.07.2020 - 20:03| Son Güncelleme : 09.07.2020 - 20:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.