İstanbul'da metroda maske kavgası

Tüm uyarılara hatta zorunluluğa rağmen hala maske takmamakta ısrarcı olanlar var. İstanbul'da, Kadıköy-Kartal metrosunda, yanlarında maske olmasına rağmen takmayan iki kadınla diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Uyarılara rağmen maskeyi takmayan yolcular metrodan indirildi.

NTV Haber 09.07.2020 - 20:03 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 20:08

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