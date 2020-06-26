İstanbul'da minibüs denetimi

Coronavirüs salgınıyla mücadele için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşıyanlara idari para cezası uygulanıyor. İstanbul-Esenyurt'ta trafik ekipleri tarafından durdurulan ve en fazla 11 yolcu taşıması gereken minibüsten 25 yolcu çıktı. Şoföre 3 bin 180 lira ceza kesildi.

NTV 26.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 13:36

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