İstanbul'da minibüsçü dehşeti kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bir minibüsçü hızlı gittiğini iddia ederek aracından inen genç kızları yaşanan tartışma sonrasında sokak ortasında darp etti. 29 Kasım Cuma günü yaşanan olay sonrası gözyaşlarına boğulan genç kızlar, yaşadıkları dehşet karşısına şaşkına dönerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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