İstanbul’da müsilaja rağmen denize giren turist şaşırttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi için ilk adımı attı. Kadıköy sahilinde başlatılan müsilaj temizliğinde ekipler önce tekneleri kıyıdan uzaklaştırdı ardından deniz salyası çembere alınmaya başlandı. NTV ekibinden Osman Terkan, Fenerbahçe’den son durumu anlatırken bir turistin müsilaja rağmen denize girmesi herkesi şaşırttı.

NTV 06.06.2021 - 15:45 | Son Güncelleme : 06.06.2021 - 15:52

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