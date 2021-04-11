İstanbul'da Nijeryalıların partisine Covid-19 baskını
İstanbul Beyoğlu'nda Nijerya uyruklu bir grubun parti organize ettiği ve davetiye yoluyla mekana giriş yapıldığı öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, baskında 30'u yabancı uyruklu 80 kişiye toplam 238 bin lira para cezası kesti. İş yeri zabıta tarafından mühürlendi.
Abone ol
Paylaş
DHA 11.04.2021 - 11:34| Son Güncelleme : 11.04.2021 - 11:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.