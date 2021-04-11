İstanbul'da Nijeryalıların partisine Covid-19 baskını

İstanbul Beyoğlu'nda Nijerya uyruklu bir grubun parti organize ettiği ve davetiye yoluyla mekana giriş yapıldığı öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, baskında 30'u yabancı uyruklu 80 kişiye toplam 238 bin lira para cezası kesti. İş yeri zabıta tarafından mühürlendi. 

DHA 11.04.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 11.04.2021 - 11:53

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