İstanbul'da okul bahçesine giren köpek 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı
Ümraniye'de okul bahçesinde 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısıran köpeğin sahibi gözaltına alındı.
Olay, Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki ortaokulda meydana geldi. Okul bahçesine giren sahipli köpek, o sırada bahçede olan öğrencilere saldırdı. Kaçan öğrencilerden 5'ini ısıran köpek, kendisin yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı. İhbar üzerine okula sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Okula gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Belediye ekipleri köpeği yakalarken polis ekipleri ise tasmalı köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., 'Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması' suçundan adliyeye sevk edildi.
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