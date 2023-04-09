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İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

İstanbul Şişhane'de elektrikli scooter ile seyreden iki genç, tehlikeli hareket yapınca yola savruldu. Halk otobüsünün altına giren iki genç, şoförün anlık refleksiyle ölümden kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, otobüs şoförü Metin Akyol, "Refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım, bu sayede çocukların hayatını kurtardım" dedi.

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