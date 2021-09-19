İstanbul’da oluşan bu görüntü sosyal medyada gündem oldu

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sırasında oluşan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bulutta beliren silüeti ünlü mücit Nikola Tesla’ya da benzeten oldu, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit’e de... İşte şimşekler arasında oluşan o ilginç görüntü...

NTV 19.09.2021 - 13:39 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 13:53

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