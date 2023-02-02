İstanbul'da oto sanayide ilginç görüntü

İstanbul'daki bir oto sanayi sitesinde çöpe araba atıldı. Sabah saatlerinde sanayiye gelenler, gördükleri görüntüye inanamadı. İlginç anları cep telefonuyla kaydeden bir kişi ''Biz gerçekten farklı bir milletiz. Bu arabayı buraya nasıl çıkardınız?'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
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