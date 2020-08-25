İstanbul'da otobüste kadına tokat! (Kimse müdahale etmedi)
Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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DHA 25.08.2020 - 10:39| Son Güncelleme : 25.08.2020 - 10:57
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