İstanbul'da otobüste kadına tokat! (Kimse müdahale etmedi)

Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA 25.08.2020 - 10:39 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 10:57

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