İstanbul'da otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi
İstanbul Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yarış yaptığı iddia edilen otomobil, aniden şerit değiştirerek Mesut Işık'ın kullandığı motosiklete çarptı. Karayolunda metrelerce sürüklenen Mesut Işık, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilin durmayıp kaçtığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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