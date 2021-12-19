İstanbul’da pazartesi akşamı kar yağışı bekleniyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul’da pazartesi akşamı özellikle Anadolu Yakası’nda kar yağışı görüleceğini söyledi. Pazartesi günü karayelin güçlenmesiyle yağışın hızla kara döneceğini söyleyen Çalışkan ‘‘Akşam saatlerinde itibaren kar yağmaya başlayacak. Anadolu Yakası, Boğaz hattı ve Sarıyer’de etkili olacak. Beylikdüzü ve Avcılar’da ise daha hafif olacak’’ dedi. Çalışkan, kar yağışının Çarşamba günü de yer yer etkili olacağını belirtti.

Haberler - NTV 19.12.2021 - 13:33 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 13:51

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