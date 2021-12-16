İstanbul'da pazartesi gününe dikkat: Kar kuvvetlenecek
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul, Silivri, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı başladı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ‘‘İstanbul’da uzun süre güneşi göremeyeceğiz. Pazartesi ve salı günü İstanbul’da kar kuvvetlenecek’’ dedi.
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