İstanbul'da peş peşe yaşanan kedi ölümleri site sakinlerini üzdü
İstanbul Çekmeköy'deki bir sitede son bir haftada yaşanan toplu kedi ölümleri, site sakinlerini ayağa kaldırdı. 13 kedi öldü, 10'unun veterinerdeki tedavisi devam ediyor. Kedileri kimin ya da kimlerin zehirlediği sorusuna yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Onur Aksoy Kamera: Özgen Özel, Star Haber)
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